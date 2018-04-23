Политика

Константин Большаков
23 Апреля, 2018 08:31

G7 заявила о готовности к диалогу с Россией

Лидеры стран "Большой семёрки".
Источник: Etaplius.lt
#россия

#Большаясемёрка

#G7
Москва, 23 Апреля - DIXINEWS.

При этом страны по-прежнему обвиняют РФ во многом.

По итогам встречи глав министерств иностранных дел стран «Большой семёрки» пресс-служба Госдепа США распространила заявление о готовности G7 к диалогу с Россией. Однако при этом коалиция по-прежнему обвиняет нашу страну в «злонамеренных действиях».

- Есть открытость к диалогу с РФ, при этом мы считаем её ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации, - заявил один из высокопоставленных американских чиновников.

Говоря о том, что нужно сделать Москве для налаживания отношений с западными партнёрами, чиновник ответил «Россия знает, что ей нужно делать».

Напомним, встреча глав МИД G7 проходит в Торонто (Канада) с 21 по 23 апреля. В «Большую семёрку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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