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Константин Большаков
23 Апреля, 2018 08:15
В ООН признали необходимость реформ на фоне «холодной войны»
ООН.
Источник: Vestikavkaza.ru
Нью-Йорк, 23 Апреля - DIXINEWS.
Серьёзные проблемы испытывает Организация объединённых наций, заявил её лидер.
Генсек ООН Антониу Гуттереш в интервью телеканалу SVT заявил о возвращении «холодной войны». При этом по его словам, она вернулась на фоне серьёзного кризиса в самой Организации объединённых наций.
Говоря на эту тему, Гуттереш сказал, что нынешняя «холодная война» отличается от противостояния США и СССР. Ситуация осложняется тем, что сегодня нет чётких двух противоборствующих сторон – многие страны ведут себя активно во внешней политике.
- США и Россия не контролируют всех, как было раньше, - признал генсек ООН. – Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует однородных контролируемых блоков.
Отвечая на вопрос о законности удара американцев по Сирии 14 апреля, Гуттереш сказал, что в ООН есть «понятные правила для разрешения таких ситуаций», однако тут же призвал «не оглядываться назад». И всё же генсеку ООН пришлось признать – в организации необходимы перемены для её эффективной работы, так как на данный момент ООН не отражает баланс сил в мире.
- Как я уже неоднократно говорил: не может быть полной реформы ООН до реформирования Совета Безопасности, - резюмировал Гуттереш.
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