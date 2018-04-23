В ООН признали необходимость реформ на фоне «холодной войны»

Серьёзные проблемы испытывает Организация объединённых наций, заявил её лидер.

Генсек ООН Антониу Гуттереш в интервью телеканалу SVT заявил о возвращении «холодной войны». При этом по его словам, она вернулась на фоне серьёзного кризиса в самой Организации объединённых наций.

Говоря на эту тему, Гуттереш сказал, что нынешняя «холодная война» отличается от противостояния США и СССР. Ситуация осложняется тем, что сегодня нет чётких двух противоборствующих сторон – многие страны ведут себя активно во внешней политике.

- США и Россия не контролируют всех, как было раньше, - признал генсек ООН. – Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует однородных контролируемых блоков.

Отвечая на вопрос о законности удара американцев по Сирии 14 апреля, Гуттереш сказал, что в ООН есть «понятные правила для разрешения таких ситуаций», однако тут же призвал «не оглядываться назад». И всё же генсеку ООН пришлось признать – в организации необходимы перемены для её эффективной работы, так как на данный момент ООН не отражает баланс сил в мире.

- Как я уже неоднократно говорил: не может быть полной реформы ООН до реформирования Совета Безопасности, - резюмировал Гуттереш.