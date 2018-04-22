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Константин Большаков
22 Апреля, 2018 09:37
Украина потеряла надежду вернуть Крым
Митинг в Крыму.
Источник: Choiz.me
Киев, 22 Апреля - DIXINEWS.
Чиновники признали, что это невозможно.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в эфире национального телевидения заявил, что Киев не в состоянии вернуть Крым.
По словам Тука, всё, что сейчас остаётся делать украинским властям, это дипломатические демарши и политические заявления. Однако в долгосрочной перспективе, как уверен замминистра, Донбасс и Крым всё-таки вернутся в состав Украины, а Россия будет наказана за свои действия.
Кроме того, добычу ресурсов в Крыму в настоящий момент Киев также считает незаконным и собирает свидетельства по данным фактам.
Напомним, Крым присоединился к РФ в марте 2014 года после референдума. Киев и западные страны не признали его итоги и теперь считают полуостров оккупированным Россией.
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