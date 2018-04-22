Украина потеряла надежду вернуть Крым

Чиновники признали, что это невозможно.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в эфире национального телевидения заявил, что Киев не в состоянии вернуть Крым.

По словам Тука, всё, что сейчас остаётся делать украинским властям, это дипломатические демарши и политические заявления. Однако в долгосрочной перспективе, как уверен замминистра, Донбасс и Крым всё-таки вернутся в состав Украины, а Россия будет наказана за свои действия.

Кроме того, добычу ресурсов в Крыму в настоящий момент Киев также считает незаконным и собирает свидетельства по данным фактам.

Напомним, Крым присоединился к РФ в марте 2014 года после референдума. Киев и западные страны не признали его итоги и теперь считают полуостров оккупированным Россией.