Ураган в Москве унёс жизни девочки и мужчины

Девочка погибла во время урагана в столице

Ещё 14 человек - госпитализированы.

Мэр города Москва сообщил в своём Twitter, что 13-летнюю девочку, находившуюся в крайне тяжёлом состоянии, врачи спасти не смогли.

Также по последним данным пострадали 17 человек, из которых 14 находятся в больницах города. Трое детей среди пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области пояснили, что в Мытищинском районе найдено тело мужчины 35 лет, которого придавило строительным вагончиком.

Ураган повалил несколько сотен деревьев, упала одна рекламная конструкция в районе Садового кольца. Службы города ликвидируют последствия урагана, вывозят деревья, демонтируют повреждённые конструкции.

Порядка 25 рейсов задержаны, либо отменены в аэропортах Москвы. 48 населённых пунктов в городских округах Наро-Фоминска, Рузы, Одинцовском районе находятся без электричества.

Специалист центра «Фобос» сообщил, что самый пик непогоды придется в ночь на 22 апреля. «Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».

По всему Московскому региону объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 25 м/с. Также ожидается сильный дождь со снегом и градом.