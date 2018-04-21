В Госдуме раскритиковали Минздрав за неэффективное импортозамещение лекарств

В Государственной Думе полагают меры, предпринятые Минздравом для импортозамещения зарубежных медикаментов, неэффективными.

С таким заявлением выступил председатель российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что данимирующая часть лекарственных препаратов, используемых в России, ввозится из-за границы.

"Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68 процентов рынка лекарственных препаратов - импорт", - подчеркнул Володин.

Он обратил внимание на прибыль фармацевтов Соединённых Штатов в России, которая достигает показателя в 50 миллиардов рублей.

Стоит напомнить, что не так давно глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о невозможности полного отказа от импорта медикаментов. Российская промышленность не в состоянии полностью восполнить последующие от таких мер потери - многие лекарства не имеют отечественных аналогов.