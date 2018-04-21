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Станислав Сикорский
21 Апреля, 2018 15:20
В Госдуме раскритиковали Минздрав за неэффективное импортозамещение лекарств
Медикаменты.
Источник: DixiNews
Москва, 21 Апреля - DIXINEWS.
В Государственной Думе полагают меры, предпринятые Минздравом для импортозамещения зарубежных медикаментов, неэффективными.
С таким заявлением выступил председатель российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что данимирующая часть лекарственных препаратов, используемых в России, ввозится из-за границы.
"Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68 процентов рынка лекарственных препаратов - импорт", - подчеркнул Володин.
Он обратил внимание на прибыль фармацевтов Соединённых Штатов в России, которая достигает показателя в 50 миллиардов рублей.
Стоит напомнить, что не так давно глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о невозможности полного отказа от импорта медикаментов. Российская промышленность не в состоянии полностью восполнить последующие от таких мер потери - многие лекарства не имеют отечественных аналогов.
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