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Виктория Грей
21 Апреля, 2018 09:55
«Ак Барс» одержал третью победу над «ЦСКА» в Кубке Гагарина
Матч «Ак Барс» и «ЦСКА».
Источник: newstes.mirtesen.ru
Москва, 21 Апреля - DIXINEWS.
Матч, состоявшийся в Москве 20 апреля, завершился со счётом 3:1.
Изменения в командах произошли только у «ЦСКА». Вместо Валерия Ничушкина на лёд вышел Андрей Кузьменко, который не играл в первом московском матче.
Первый гол в ворота армейцев оформил форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо на последней минуте первого периода. Затем во втором тайме с его голевой передачи Антон Ландер удвоил счёт. А третью шайбу казанцев Ландер отправил в пустые ворота на последней минуте встречи.
У «ЦСКА» в этом матче отличился Андрей Светлаков. 22-летний хоккеист забил две шайбы в ворота соперников, но первый гол судьи не засчитали, так как была помеха вратарю казанской команды. А второй гол Светлаков определил через 15 секунд после второго гола «Ак Барса».
После матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отметил: «Из пяти удалений ЦСКА не реализовал ни одного - это большой минус, дело было в реализации большинства, ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. «Ак Барс» -дисциплинированная, рабочая команда, без звёзд, там физически крепкие ребята с характером».
Следующий матч состоится в Казани 22 апреля 2018 года в 17:00 по московскому времени.
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