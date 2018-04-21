Политика

Константин Большаков
21 Апреля, 2018 09:50

Лондон выяснил личности людей, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Скотленд-Ярд.
Источник: Portugalresident.com
#Великобритания

#Скрипаль

#Скотленд-Ярд
Лондон, 21 Апреля - DIXINEWS.

Планомерная работа полицейскими велась всё это время.

Британская газета The Telegraph сообщила, что Скотленд-Ярду удалось обнаружить и идентифицировать личности главных подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом изданию рассказали её источники. Отмечается, что в настоящий момент подозреваемые находятся в России.

Вероятно, имена возможных злоумышленников были установлены путём анализа людей, прилетевших, а затем покинувших Великобританию. Полицейские изучили огромное количество записей с камер видеонаблюдения и камер распознавания автомобильных номеров. При этом газета уверена, что допросить подозреваемых не получится по политическим причинам.

- Полиция натолкнётся на дипломатическую стену при попытке допросить подозреваемых, не говоря уже о привлечении их к ответственности, - пишет The Telegraph.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. После этого разразился скандал с высылкой дипломатов, так как Лондон обвинил в случившемся Москву. Российские власти все обвинения отвергли.

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