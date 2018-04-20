Политика

Константин Большаков
20 Апреля, 2018 16:22

Владимир Путин не попал в рейтинг 100 влиятельных людей Time

Обложка журнала Time.
Источник: mtdata.ru
#Путин

#рейтинг

#Time
Москва, 20 Апреля - DIXINEWS.

Это произошло впервые за несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин впервые за 5 лет не попал в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», на протяжении последних четырёх лет российский лидер неизменно входил в ТОП-100 престижного издания.

Среди лидеров в нынешней категории оказались президент США Дональд Трамп, глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Помимо них в рейтинг попали певцы, актёры, спортсмены и бизнесмены.

Time выбирает сотню самых влиятельных людей в мире с 1999 года. Президент РФ Владимир Путин попадал в список 6 раз, а в 2007 году журнал назвал его «Человеком года».

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