Армия и оружие

Константин Большаков
20 Апреля, 2018 15:34

Америка шантажирует Турцию санкциями из-за российских С-400

ЗРК С-400.
Источник: Twitter.com
#США

#Лавров

#Турция
Вашингтон, 20 Апреля - DIXINEWS.

Анкару предостерегли от закупки российского вооружения, пригрозив санкциями.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл пригрозил Турции санкциями в случае, если Анкара закупит российские ЗРК С-400. По словам чиновника, в этом случае страна попадёт под ограничительные меры в рамках закона CAATSA (закон о противодействии противникам США через санкции – прим. ред.). Данная ситуация, утверждает Митчелл, негативно скажется на участии Турции в программе F-35.

Данные заявления министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал шантажом.

- Это как раз пример такой попытки шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний, - заявил в ходе пресс-конференции Лавров, комментируя слова Митчелла.

Лавров напомнил, что, по заявлению генсека НАТО Йенс Столтенберга, решение Анкары приобрести российские С-400 – национальное решение Турции. Министр призвал Вашингтон прислушаться к коллективному мнению, так как США тоже член НАТО.

По последней информации, Турция планирует закупить российские ЗРК С-400 уже в конце 2019 года.

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