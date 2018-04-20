В Минтрансе объявили, когда грузовики смогут ездить по Крымскому мосту

Грузовому автомобильному транспорту разрешат движение по мосту через Керческий пролив позднее его открытия.

Об этом стало известно из заявления главы Министерства транспорта РФ Максима Соколова. По его словам, грузовики получат возможность воспользоваться переправой лишь к октябрю 2018 года.

Министр отметил досрочность сдачи объекта в эксплуатацию. Благодаря формированной работе мост начнёт функционировать на полгода раньше плана - аккурат к началу туристического сезона.

"Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов", - подчеркнул Соколов.

Глава Минтранса обратил внимание на работу подразделений транспортной безопасности и "специальных структур", направленных на поддержание сохранности движения легковых автомобилей и автобусов.