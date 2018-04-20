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Виктория Грей
20 Апреля, 2018 14:10
Следственные органы назвали точное число погибших в ТРЦ «Зимняя Вишня»
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня».
Источник: doovi.com
Кемерово, 20 Апреля - DIXINEWS.
Выводы следствие сделало из полученных заключений генетических экспертиз.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как это сообщалось ранее.
Выводы были сделаны из полученных генетических экспертиз и проверки сообщений о пропавших в день трагедии.
В настоящий момент личности всех погибших установлены. Родные получили разрешения на захоронение 37 погибших, которых похоронят с 21 по 23 апреля. Ранее были опознаны ещё двадцать три человека.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. На скамье подсудимых находятся 8 человек. СУ СКР возбудили уголовные дела по трём статьям. Александр Бастрыкин лично контролирует расследование происшествия.
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