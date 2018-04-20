Следственные органы назвали точное число погибших в ТРЦ «Зимняя Вишня»

Выводы следствие сделало из полученных заключений генетических экспертиз.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как это сообщалось ранее.

Выводы были сделаны из полученных генетических экспертиз и проверки сообщений о пропавших в день трагедии.

В настоящий момент личности всех погибших установлены. Родные получили разрешения на захоронение 37 погибших, которых похоронят с 21 по 23 апреля. Ранее были опознаны ещё двадцать три человека.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. На скамье подсудимых находятся 8 человек. СУ СКР возбудили уголовные дела по трём статьям. Александр Бастрыкин лично контролирует расследование происшествия.