Армия и оружие

Константин Большаков
20 Апреля, 2018 13:34

Вашингтон заподозрил РФ в «зачистке» места химатаки в Сирии

Город Дума.
Источник: Airnavigation.ru
#США

#Сирия

#война
Вашингтон, 20 Апреля - DIXINEWS.

По мнению американцев, Россия специально не пускает экспертов на место инцидента.

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила власти России и Сирии в «зачистке» места химической атаки в городе Дума. По её словам, американская сторона имеет подтверждения того, что экспертам из организации по запрещению химического оружия не дают возможности попасть на место происшествия.

Науэрт утверждает, что в это время Россия и Сирия устраивают «своё подстроенное расследование». Якобы, Дамаск и Москва сейчас пытаются уничтожить следы применения химического оружия в Думе.

При этом представитель Госдепа утверждает, что на некоторых свидетелей химической атаки было оказано давление с целью изменения их показаний. По последней информации, эксперты ОЗХО прибыли в Думу ещё 17 апреля. Почему они до сих пор не приступили к работе, не уточняется.

В начале апреля появились заявления о применении сирийскими военными в городе Дума химического оружия. Этого предлога было достаточно, чтобы США и её партнёры нанесли ракетные удары по Сирии. В России резко осудили действия американцев.

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