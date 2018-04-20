Политика

Константин Большаков
20 Апреля, 2018 13:00

Лавров рассказал о вероятности войны между РФ и США

Дональд Трамп и Сергей Лавров.
Источник: Ren.tv
#США

#россия

#Лавров

#война
Москва, 20 Апреля - DIXINEWS.

Дипломат отметил при этом об ухудшении отношений между странами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о 100%-ной уверенности в том, что военного конфликта между Россией и США не произойдёт. По словам дипломата, президенты обеих стран просто не допустят такого развития событий.

- Исхожу на 100%, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустят ни президент Путин, ни президент Трамп, - заверил Лавров.

При этом глава российского МИД добавил, что в настоящий момент отношения между Москвой и Вашингтоном даже хуже, чем во времена холодной войны, когда ещё существовал СССР.

- В те времена были каналы коммуникации, и не было одержимости русофобией, - резюмировал министр, назвав антироссийские санкции «геноцидом».

Напомним, резкое ухудшение отношений между РФ и США произошло после сообщений об использовании сирийскими военными химического оружия в городе Дума. После это Америка и её партнёры нанесли по Сирии ракетный удар.

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