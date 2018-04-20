Российские учёные изучат «умные» американские ракеты

Эта информация может оказаться крайне полезной для отечественной оборонки.

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский рассказал, что российские специалисты начнут изучение двух неразорвавшихся крылатых ракет, переданных Москве сирийскими военными. Ракеты, напомним, были выпущены по Сирии 14 апреля в ходе атаки США на страну.

По словам Мураховского, данные находки могут оказаться полезны для страны. Эксперт уточнил, что российские учёные не собираются копировать американские образцы вооружений, однако тут присутствует иной интерес.

- Им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области, - отметил Мураховский, признав, что некоторые американские ракеты, выпущенные по Сирии, были не новыми, тогда как другие применялись впервые.

В частности, речь идёт о ракете американского производства JASSM-ER – она была впервые использована в реальных военных действиях. Мураховский заметил, что российским специалистам было бы интересно взглянуть на такое оружие.