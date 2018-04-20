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Константин Большаков
20 Апреля, 2018 09:13
Правительство повысило стоимость госуслуг для автовладельцев
Правительство РФ.
Источник: Gosrf.ru
Москва, 20 Апреля - DIXINEWS.
Теперь им предстоит платить госпошлину, которая стала почти в 2 раза дороже.
Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении государственной пошлины за регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, если раньше госпошлина составляла 800 рублей, то теперь будет 1500 рублей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
Кроме того, подорожала плата государству за получение водительского удостоверение – теперь выложить из своего кармана будущим водителям придётся не 2000 рублей, а 3000 рублей.
Вместе с этим в правительстве поддержали увеличение госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения – эта услуга подорожала с 3500 до 5000 рублей.
По заявлению кабмина, повышение госпошлин поможет государства компенсировать расходы «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».
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