Власть

Константин Большаков
20 Апреля, 2018 09:13

Правительство повысило стоимость госуслуг для автовладельцев

Правительство РФ.
Источник: Gosrf.ru
#автомобили

#Правительство

#госпошлины
Москва, 20 Апреля - DIXINEWS.

Теперь им предстоит платить госпошлину, которая стала почти в 2 раза дороже.

Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении государственной пошлины за регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, если раньше госпошлина составляла 800 рублей, то теперь будет 1500 рублей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Кроме того, подорожала плата государству за получение водительского удостоверение – теперь выложить из своего кармана будущим водителям придётся не 2000 рублей, а 3000 рублей.

Вместе с этим в правительстве поддержали увеличение госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения – эта услуга подорожала с 3500 до 5000 рублей.

По заявлению кабмина, повышение госпошлин поможет государства компенсировать расходы «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».

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