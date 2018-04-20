Правительство повысило стоимость госуслуг для автовладельцев

Теперь им предстоит платить госпошлину, которая стала почти в 2 раза дороже.

Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении государственной пошлины за регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, если раньше госпошлина составляла 800 рублей, то теперь будет 1500 рублей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Кроме того, подорожала плата государству за получение водительского удостоверение – теперь выложить из своего кармана будущим водителям придётся не 2000 рублей, а 3000 рублей.

Вместе с этим в правительстве поддержали увеличение госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения – эта услуга подорожала с 3500 до 5000 рублей.

По заявлению кабмина, повышение госпошлин поможет государства компенсировать расходы «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».