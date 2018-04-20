США рассказали об эффекте антироссийских санкций

Американские власти уверены, что добились желаемого, вводя последние ограничительные меры против нашей страны.

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире национального телевидения заявил, что администрация президента США Дональда Трампа удовлетворена эффектом от последних санкций против России. По его словам, ограничения достигли эффекта, желаемого Вашингтоном.

Мнучин подчеркнул, что со временем стратегия американцев в сфере санкций будет регулироваться, при этом, по мнению главы Минфина США, ограничительные меры являются «очень важными и очень мощными инструментами».

- Мы применим эти инструменты, но не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счёт, - заявил Стивен Мнучин. – Санкции, введенные в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект.

Мнучин подтвердил вчерашнее заявление Трампа о том, что Америка занимает самую жёсткую позицию по отношению к РФ. Одновременно с этим представители Белого дома рассказали, как можно улучшить отношения между двумя странами.

Накануне состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и российского посла в США Анатолия Антонова. В американской администрации заявили, что стороны обсудили состояние отношений между Вашингтоном и Москвой.

- Болтон отметил, что улучшение отношений пойдёт на пользу и Вашингтону, и Москве, - отмечается в заявлении.

Но для начала США хотят разобраться в вопросах о возможном вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году, выяснить, причастна ли Москва к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также разрешить ситуации в Сирии и в Украине.