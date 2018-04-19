Россия не готова отказаться от импортных медикаментов - Минздрав

Многие из лекарственных препаратов западного образца не обладают отечественными аналогами.

Об этом стало известно из заявления российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, выступившей в рамках симпозиума детских хирургов.

По её словам, Россия в настоящий момент не может себе позволить целиком отказаться от медикаментов, производимых за рубежом.

"Выставка сегодня еще раз нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", - подчеркнула Скворцова.

Стоит напомнить, что не так давно в Государственную Думу внесли законопроект относительно ответа на санкции Соединённых Штатов. Согласно инициативе, правительство по решению президента получит право на ограничение импорта различной продукции, включая и лекарственную.

По словам председателя парламента Вячеслава Володина, в Россию ввозят порядка 1019 медикаментов.