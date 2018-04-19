Аксёнов озвучил сроки запуска автомобильного движения на Крымском мосту

Это случится уже совсем скоро, а вот поезда не поедут напрямую на полуостров в этом году точно.

В четверг, 19 апреля, начал свою работу Ялтинский международный экономический форум, на который прибыл, в том числе, глава республики Крым Сергей Аксёнов. Чиновник рассказал, что первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в самое ближайшее время – всего через несколько недель.

Также Аксёнов отметил, что в 2018 году первый ток дадут Балаклавская и Таврическая электростанции. По его словам, ввод данных объектов в эксплуатацию придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы региона. Кроме того, Сергей Аксёнов выразил надежду, что реализация крупных проектов в Крыму поможет привлечь новых инвесторов.

Как рассказала глава Минэкономразвития Крыма Наталья Чабан, автомобильная часть Крымского моста начнёт работу уже в мае текущего года. Однако железнодорожная часть будет готова к открытию не раньше 2019 года.

- После запуска Крымского моста турпоток на полуостров увеличится на 40%, до 10 млн человек, заверила Чабан.

Напомним, Крымский мост станет самым продолжительным на территории нашей страны – его протяжённость достигнет 19 километров.