В Кремле пожаловались на агрессивные проявления в адрес РФ

Также власти заявили, что отмена новых антироссийских санкций не снимает напряжение в международных отношениях.

В Кремле заявили, что приходится работать в реальности, где продолжаются недружественные проявления в адрес Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, значит ли отмена новых антироссийских санкций со стороны США то, что буря обошла Россию стороной, заявил о нежелании так категорично воспринимать действия Трампа.

- Агрессивные проявления в адрес России продолжаются, вы знаете, из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат разные заявления, - отметил Дмитрий Песков.

Данную ситуацию он назвал реальностью, в которой необходимо работать, исходя из интересов государства, и добавил, что агрессивных нападок на Москву нельзя исключать в будущем.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Белый дом введёт санкции против РФ тогда, когда «она действительно этого заслужит».