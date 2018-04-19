Политика

Константин Большаков
19 Апреля, 2018 13:46

В Кремле пожаловались на агрессивные проявления в адрес РФ

Кремль.
Источник: Topru.news
#Кремль

#Песков

#санкции
Москва, 19 Апреля - DIXINEWS.

Также власти заявили, что отмена новых антироссийских санкций не снимает напряжение в международных отношениях.

В Кремле заявили, что приходится работать в реальности, где продолжаются недружественные проявления в адрес Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, значит ли отмена новых антироссийских санкций со стороны США то, что буря обошла Россию стороной, заявил о нежелании так категорично воспринимать действия Трампа.

- Агрессивные проявления в адрес России продолжаются, вы знаете, из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат разные заявления, - отметил Дмитрий Песков.

Данную ситуацию он назвал реальностью, в которой необходимо работать, исходя из интересов государства, и добавил, что агрессивных нападок на Москву нельзя исключать в будущем.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Белый дом введёт санкции против РФ тогда, когда «она действительно этого заслужит».

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