Политика

Константин Большаков
19 Апреля, 2018 11:34

Трамп рассказал, когда введёт новые антироссийские санкции

Синдзо Абэ и Дональд Трамп.
Источник: Thedailybeast.com
#санкции

#США

#Трамп
Вашингтон, 19 Апреля - DIXINEWS.

Президент США назвал свою позицию по отношению к Москве самой жёсткой.

В Америку прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ, с которым в штате Флорида встретился президент США Дональд Трамп. В ходе совместной пресс-конференции американский лидер рассказал, когда Белый дом намеревается ввести новые санкции против России.

- Мы введём санкции, как только Россия действительно этого заслужит, - заявил Трамп.

По словам президента США, его позиция по отношению к РФ является самой жёсткой.

Напомним, накануне сообщалось, что американские власти воздержались от введения новых антироссийских санкций. В частности, этого предложили не делать советники президента США Дональда Трампа.

Также сегодня стало известно, что под давлением бизнесменов власти Германии обсудят с Америкой отмену санкций против России. Крупнейшие немецкие корпорации не желают терять доход от сотрудничества с российскими компаниями.

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