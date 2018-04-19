Трамп рассказал, когда введёт новые антироссийские санкции

Президент США назвал свою позицию по отношению к Москве самой жёсткой.

В Америку прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ, с которым в штате Флорида встретился президент США Дональд Трамп. В ходе совместной пресс-конференции американский лидер рассказал, когда Белый дом намеревается ввести новые санкции против России.

- Мы введём санкции, как только Россия действительно этого заслужит, - заявил Трамп.

По словам президента США, его позиция по отношению к РФ является самой жёсткой.

Напомним, накануне сообщалось, что американские власти воздержались от введения новых антироссийских санкций. В частности, этого предложили не делать советники президента США Дональда Трампа.

Также сегодня стало известно, что под давлением бизнесменов власти Германии обсудят с Америкой отмену санкций против России. Крупнейшие немецкие корпорации не желают терять доход от сотрудничества с российскими компаниями.