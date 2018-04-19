Власть

Константин Большаков
19 Апреля, 2018 10:55

Россия не готова отказаться от зарубежных лекарств

Вероника Скворцова.
Источник: Life4me.plus
#санкции

#Минздрав

#лекарства
Москва, 19 Апреля - DIXINEWS.

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что на сегодняшний день страна не может отказаться от закупок зарубежных лекарств. Такое заявление глава Минздрава сделала в ходе Российского симпозиума детских хирургов.

- Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, и не имеют аналогов в нашей стране, - заявила Скворцова, осмотрев выставку российских производителей медицинской техники и товаров.

Ранее, напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и руководители всех фракций внесли законопроект об ответных мерах на санкции США и других зарубежных стран. В нём, в частности, предлагается отказаться от закупки иностранных лекарств, аналоги которых производятся в РФ.

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