Россия не готова отказаться от зарубежных лекарств

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что на сегодняшний день страна не может отказаться от закупок зарубежных лекарств. Такое заявление глава Минздрава сделала в ходе Российского симпозиума детских хирургов.

- Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, и не имеют аналогов в нашей стране, - заявила Скворцова, осмотрев выставку российских производителей медицинской техники и товаров.

Ранее, напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и руководители всех фракций внесли законопроект об ответных мерах на санкции США и других зарубежных стран. В нём, в частности, предлагается отказаться от закупки иностранных лекарств, аналоги которых производятся в РФ.