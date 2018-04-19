Сирийцы передали России две «умных» американских ракеты

Боевые заряды не разорвались и были в целостности отправлены в нашу страну на изучение.

Сирийские военные передали российской стороне две неразорвавшихся крылатых ракеты, которые были выпущены по Сирии во время атаки западной коалиции во главе с США. Отмечается, что ракеты находятся в хорошем состоянии. В среду, 18 апреля, их отправили на самолёте в Россию, сообщили источники в министерстве обороны Сирии.

Российские военные пока не опровергли, но и не подтвердили данную информацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещал ударить по Сирии новыми «умными» ракетами. Вероятно, именно такие были переданы. Всего же, по данным Минобороны РФ, по Сирии было выпущено 103 крылатых ракеты.

Коалиция США, Франции и Великобритании нанесла авиаудары по Сирии ранним утром 14 апреля. Предлогом послужило возможное использование химического оружия войсками Башара Асада в городе Дума.