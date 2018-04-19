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Константин Большаков
19 Апреля, 2018 08:53
Немецкие бизнесмены потребовали освобождения от антироссийских санкций
Офис Siemens.
Источник: Aripaev.ee
Берлин, 19 Апреля - DIXINEWS.
Ограничения на работу с российскими компаниями могут повредить экономике страны.
Немецкие власти собираются потребовать у США освободить бизнес Германии от антироссийских санкций. В частности, об этом американских партнёров будет просить министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Данный вопрос также в конце апреля собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель.
Как пишут американские СМИ, немецкий бизнес оказывает сильнейшее давление на канцлера и правительство Германии. В частности, из-за антироссийских санкций, введённых США, компании Siemens, Daimler и Volkswagen сталкиваются с проблемами при сотрудничестве с российскими фирмами. Из-за этого бизнесмены боятся потерять сотни миллионов евро.
При этом, несмотря на санкции, в 2017 году товарооборот между Германией и РФ вырос почти до 55 млрд евро, что на 11 млрд евро больше, чем в 2016 году.
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