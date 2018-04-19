В США заявили об атаке российских наёмников на американских военных

При этом нападение назвали неудачным.

Российские бойцы частной военной компании недавно атаковали американских военных, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл. Как считает Митчелл, действия РФ в Сирии могут привести к конфронтации с Западом.

По словам политика, «недавняя неудавшаяся атака российских наёмников на американские силы была одним из отрезвляющих примеров такого поведения». Что именно за бой и когда он произошёл – Митчелл не уточнил.

Вероятно, он американец говорил об инциденте недалеко от Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля. Тогда, по данным СМИ, могли погибнуть от десятка до нескольких сотен российских наёмников при столкновении с американскими военными.

Официальной информации об этом от российских властей не было. Лишь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о гибели пяти человек, предположительно, граждан России.