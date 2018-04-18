Власть

Константин Большаков
18 Апреля, 2018 16:35

Новая инициатива Путина может уничтожить коррупцию в России

Владимир Путин.
Источник: Zondnews.ru
#Путин

#коррупция

#взятки
Москва, 18 Апреля - DIXINEWS.

По задумке главы государства, взятки станут бесперспективными из-за неизбежности наказания.

31 марта на рассмотрение в Государственную Думу РФ по инициативе президента России Владимира Путина были внесены три законопроекта, при помощи которых можно будет покончить с коррупцией в стране. Предложенные меры уже назвали беспрецедентными в правительстве РФ.

Идея заключается в следующем: согласно законопроектам, предлагается проверять расходы чиновников даже после их увольнения. На контроле будут держаться покупка недвижимости, яхт, автомобилей и ценных бумаг. А если "в должности" госслужащий за последние 3 года совершит сделку, превышающую официальный доход семьи чиновника, это также вызовет интерес контролирующих органов.

По нынешнему порядку такие проверки можно проводить только в период замещения должности, и делать это может антикоррупционное подразделение ведомства, где работает чиновник. В проектах предлагает после увольнения должностного лица все сведения о его расходах передавать в прокуратуру, где в течение 6 месяцев будут проверять эти расходы. Впоследствии сроки проверок могут быть увеличены.

Также согласно инициативам Владимира Путина, законопроект предусматривает и такой вариант: если чиновник не сможет доказать, что его новый особняк или дорогой автомобиль куплен на одну зарплату, то имущество будет изъято в пользу государства. То есть, взяточника лишат всех благ, полученных незаконным путём. А если нечистый на руку чиновник поспешит продать или испортить незаконно нажитое имущество, то с него взыщут штраф, равный стоимости имущества.

И, наконец, предлагается дать доступ антикоррупционным подразделениям госорганов к сведениям об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц в российских банках. Это, в итоге, приведёт к полной бессмысленности получения взяток - коррупционное поведение станет бесперспективным. Помимо этого, законопроекты содержат ещё ряд нововведений, совершенствующих привлечение взяточников к уголовной ответственности.

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