Политика

Константин Большаков
18 Апреля, 2018 15:47

МИД призвал россиян к осторожности в Армении и Германии

Протесты в Ереване.
Источник: M.gazeta.ru
#МИД

#Армения

#Германия
Москва, 18 Апреля - DIXINEWS.

Гражданам РФ не стоит находиться в местах проведения протестных акций в зарубежных городах.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о возможной опасности столкновений в Германии и Армении. В связи с этим дипломаты просят наших сограждан соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

- 18 апреля продолжаются протестные акции оппозиции в Ереване, протестующие перекрыли улицы у площади Франции, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, - сказано в заявлении ДСКЦ МИД России.

Кроме того, ещё одна неспокойная акция пройдёт в немецком городе Остриц в ближайшие дни. Как уточнили в ведомстве, там 20-21 апреля ожидаются мероприятия неонацистов.

- Остриц, Саксония, округ Дрезден, отель «Neisseblick», не исключены столкновения радикалов с полицией и левыми политическими движениями, рекомендуется избегать прилегающих к отелю районов, - добавили в ДСКЦ МИД РФ.

Напомним, протесты в Ереване начались после избрания бывшего президента Армении на должность премьер-министра страны.

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