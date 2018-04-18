Британский писатель заступился за Россию после обвинений Лондона

Британские власти вновь заявили, что только наша страна может быть причастна к инциденту в Солсбери.

Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО (организация по запрещению химического оружия – прим. ред.) Питер Уилсон заявил, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

- Мы уверены, что только Россия обладает техническими средствами, опытом работы (с отравляющими веществами) и мотивом для отравления Скрипалей, - сказано в сообщении.

Уилсон также обвинил Москву в проведении кампании по дезинформации и ударе по репутации и опыту ОЗХО. Чиновник пообещал, что будет и в будущем критиковать РФ за безрассудное поведение.

В свою очередь за Россию заступился британский писатель, бывший детектив Скотленд-Ярда Дэвид Видекет. Под записью Уилсона он поинтересовался, обладает ли тот доказательствами вины российской стороны.

- Почему на этой платформе (твиттере – прим. ред.) вы выдвигаете теории о том, кто несёт ответственность? Это абсолютно не ваша задача. Полицейское расследование продолжается, это их работа – устанавливать факты.

Видекет также раскритиковал постпреда Великобритании при ОЗХО за заявления о своей беспристрастности, указав на обвинения в адрес России при отсутствии доказательств.

Напомним, бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. Оба уже пришли в сознание, Юлию Скрипаль выписали из больницы, а её отец остаётся под наблюдением врачей. В произошедшем Лондон обвинил Москву, после чего последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон. В Москве все обвинения отвергают.