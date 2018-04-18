Власть

Константин Большаков
18 Апреля, 2018 13:14

Путину доложили о ситуации с блокировкой Telegram

Владимир Путин.
Источник: Dobreprogramy.pl
#телеграм

#Путин

#Роскомнадзор
Москва, 18 Апреля - DIXINEWS.

Об этом рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложено о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Песков подчеркнул, что данный вопрос скорее в компетенции правительства РФ, однако и Путин в курсе о происходящем.

- Президент в курсе того решения о блокировке, которое было принято судом, - отметил Песков.

Что именно по этому поводу думает сам Владимир Путин - его пресс-секретарь не уточнил. Ранее Песков говорил, что законодательство РФ необходимо исполнять. Представители компании Telegram отказались это делать, не дав доступ российским властям к ключам шифрования мессенджера.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ни у его ведомства, ни у Федеральной службы безопасности России нет претензий к тем гражданам, которые продолжили пользоваться Telegram после его блокировки. Накануне сайт РКН подвергся кибератаке и работал с перебоями.

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