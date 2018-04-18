Путину доложили о ситуации с блокировкой Telegram

Об этом рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложено о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Песков подчеркнул, что данный вопрос скорее в компетенции правительства РФ, однако и Путин в курсе о происходящем.

- Президент в курсе того решения о блокировке, которое было принято судом, - отметил Песков.

Что именно по этому поводу думает сам Владимир Путин - его пресс-секретарь не уточнил. Ранее Песков говорил, что законодательство РФ необходимо исполнять. Представители компании Telegram отказались это делать, не дав доступ российским властям к ключам шифрования мессенджера.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ни у его ведомства, ни у Федеральной службы безопасности России нет претензий к тем гражданам, которые продолжили пользоваться Telegram после его блокировки. Накануне сайт РКН подвергся кибератаке и работал с перебоями.