Режиссёр Андрей Звягинцев займёт место в жюри Каннского фестиваля

Организаторы Каннского фестиваля, который пройдёт в 71 раз, определились с составом жюри основного конкурса.

Так, в ряды конкурсного жюри пригласили отечественного сценариста и режиссёра Андрея Звягинцева. До этого он становился участником фестиваля с такими картинами, как "Левиафан", "Нелюбовь", "Елена".

"Жюри 71-го Каннского фестиваля под председательством Кейт Бланшетт приглашает пять женщин, четырёх мужчин семи национальностей и с пяти континентов оценить картины режиссеров, которые будут в первый раз участвовать в мероприятии", - гласит сообщение представителей масштабного мероприятия.

Помимо россиянина в жюри позвали актёра из КНР Чанга Чена, писателя, режиссёра и продюсера из США Аву ДюВерне, французского постановщика Робера Гедигяна, бурундийскую певицу Хаджу Нин, актрис Лею Сейду и Кристен Стюарт, а кроме того - канадского творца Дени Вильнёва.

Стоит напомнить, что церемония награждения в рамках основного конкурса запланирована на 19 мая.