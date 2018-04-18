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Константин Большаков
18 Апреля, 2018 11:18
Белый дом подтвердил отказ от новых антироссийских санкций
Посольство РФ в Вашингтоне.
Источник: Youtube.com
Вашингтон, 18 Апреля - DIXINEWS.
Администрация Трампа уведомила об этом российских дипломатов.
Посольство РФ в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США по поводу новых антироссийских санкций. Источники в МИД России сообщили, что Белый дом пока решил воздержаться от введения новых ограничительных мер в отношении нашей страны.
- Новых санкций в ближайшее время не будет, - отметил источник, не уточняя, о каком сроке идёт речь.
Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп после беседы с советниками отказался вводить новые санкции против РФ. Ранее представители США заявляли, что санкции будут введены из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.
Асада обвиняют в разработке химического оружия и его применения в городе Дума. Официальный Дамаск эти обвинения отвергает.
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