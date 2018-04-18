Белый дом подтвердил отказ от новых антироссийских санкций

Администрация Трампа уведомила об этом российских дипломатов.

Посольство РФ в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США по поводу новых антироссийских санкций. Источники в МИД России сообщили, что Белый дом пока решил воздержаться от введения новых ограничительных мер в отношении нашей страны.

- Новых санкций в ближайшее время не будет, - отметил источник, не уточняя, о каком сроке идёт речь.

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп после беседы с советниками отказался вводить новые санкции против РФ. Ранее представители США заявляли, что санкции будут введены из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.

Асада обвиняют в разработке химического оружия и его применения в городе Дума. Официальный Дамаск эти обвинения отвергает.