Криминал

Виктория Грей
18 Апреля, 2018 09:18

В Башкирии подросток напал с ножом на учителя и одноклассников и поджёг класс информатики

Мальчик напал на сверстников в школе в Стерлитамаке
Источник: ufa1.ru
#школа

#поножовщина

#Стерлитамак
Стерлитамак, 18 Апреля - DIXINEWS.

ЧП произошло 18 апреля в утренние часы в школе №1 города Стерлитамака.

На место происшествия выехал Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

В пресс-службе Следственного комитета по Республики Башкортостан пояснили, что 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамак пришёл в кабинет информатики, вооружившись ножом нанёс ранение девушке, порезав её руку, а также ранил учителя. Далее он разлил горючее вещество по всему классу и поджёг его. Также он самому себе нанёс ножевые ранения. В школе в тот же миг сработала пожарная сигнализация. Одна из учениц, сильно перепугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. При пожаре пострадавших не выявлено. Злоумышленник и потерпевшие госпитализированы.

Также отмечается, что учитель 29-летняя Екатерина, пыталась успокоить разъяренного подростка. Она была удостоена звания «Учитель года-2017».

Завтра, 19 апреля 2018 года все уроки в школе №1 пройдут в штатном режиме.

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