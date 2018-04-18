В сирийской Думе найдена лаборатория по производству химоружия

Сведения, что запрещённое оружие производилось в Думе, подтвердились.

В сирийском городе Дума обнаружена лаборатория боевиков по производству химического оружия. Об этом сообщили российские военные. Как рассказал представитель войск РХБЗ России в Сирии Александр Родионов, также найден склад с веществами, попадающими под конвенцию о запрещении химоружия.

Родионов уточнил, что военные РФ нашли баллон с хлором, похожий на тот, что был представлен на фотографиях в интернете после сообщений о произошедшей химической атаке в Думе. Также на складе находились и другие опасные вещества.

- Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооружёнными формированиями для производства отравляющих веществ, - заключил Александр Родионов.

Накануне, 17 апреля, в Думу прибыли специалисты организации по запрещению химического оружия. Им предстоит подтвердить или опровергнуть сообщения о химатаке в городе, которые послужили поводом для США, Франции и Великобритании нанести авиаудар по Сирии утром 14 апреля.