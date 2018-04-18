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Константин Большаков
18 Апреля, 2018 09:09
В сирийской Думе найдена лаборатория по производству химоружия
Город Дума.
Источник: Akcenty.info
Дамаск, 18 Апреля - DIXINEWS.
Сведения, что запрещённое оружие производилось в Думе, подтвердились.
В сирийском городе Дума обнаружена лаборатория боевиков по производству химического оружия. Об этом сообщили российские военные. Как рассказал представитель войск РХБЗ России в Сирии Александр Родионов, также найден склад с веществами, попадающими под конвенцию о запрещении химоружия.
Родионов уточнил, что военные РФ нашли баллон с хлором, похожий на тот, что был представлен на фотографиях в интернете после сообщений о произошедшей химической атаке в Думе. Также на складе находились и другие опасные вещества.
- Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооружёнными формированиями для производства отравляющих веществ, - заключил Александр Родионов.
Накануне, 17 апреля, в Думу прибыли специалисты организации по запрещению химического оружия. Им предстоит подтвердить или опровергнуть сообщения о химатаке в городе, которые послужили поводом для США, Франции и Великобритании нанести авиаудар по Сирии утром 14 апреля.
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