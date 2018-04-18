РКН разрешил пользоваться Telegram и пригрозил блокировкой Facebook

«Война» между надзорным ведомством и руководством популярного мессенджера продолжается.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство не имеет никаких претензий к пользователям Telegram, которые продолжили пользоваться мессенджером после блокировки. Проблема, заявил он, в руководстве компании.

- Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера. Конфликта между органами власти и аудиторией Telegram нет, - заявил Жаров.

Он подчеркнул, что ни у РКН, ни у ФСБ нет вопросов или претензий к обычным пользователям приложения, которые создают ботов, ведут каналы, общаются. При этом Жаров признал, что заставить людей в один момент отказаться от Telegram и предложить перейти в аналогичные мессенджеры – невозможно.

Александр Жаров также рассказал, что крупнейшая в мире социальная сеть Facebook может быть заблокирована в России. Роскомнадзор планирует проверить компанию до конца текущего года, так как есть несколько пунктов, которые Facebook должна выполнить.

- Локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаление всей запрещённой информации и соблюдение иных законов,- отметил Жаров, говоря о проблемах Facebook с российским законодательством.

Напомним, Telegram заблокировали по решению Таганского районного суда Москвы по просьбе Роскомнадзора. Представители мессенджера отказались передать российским властям ключи шифрования. Блокировка началась в понедельник, 16 апреля. Во вторник, 17 апреля, сайт Роскомнадзора подвергся кибератаке и работал с перебоями.