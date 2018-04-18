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Виктория Грей
18 Апреля, 2018 07:26
В Хабаровске 16-летний подросток погиб под колёсами поезда
Поезд.
Источник: joinfo.ua
Хабаровск, 18 Апреля - DIXINEWS.
Трагедия произошла 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Следователи установили, что на главном чётном пути Дальневосточной железной дороги поезд совершил наезд на несовершеннолетнего жителя Хабаровска 2001 года рождения.
В настоящий момент все причины произошедшего устанавливаются, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.
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