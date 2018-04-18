В Хабаровске 16-летний подросток погиб под колёсами поезда

Трагедия произошла 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следователи установили, что на главном чётном пути Дальневосточной железной дороги поезд совершил наезд на несовершеннолетнего жителя Хабаровска 2001 года рождения.

В настоящий момент все причины произошедшего устанавливаются, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.