Происшествия

Виктория Грей
18 Апреля, 2018 07:26

В Хабаровске 16-летний подросток погиб под колёсами поезда

Поезд.
Источник: joinfo.ua
#подросток

#смерть

#поезд
Хабаровск, 18 Апреля - DIXINEWS.

Трагедия произошла 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следователи установили, что на главном чётном пути Дальневосточной железной дороги поезд совершил наезд на несовершеннолетнего жителя Хабаровска 2001 года рождения.

В настоящий момент все причины произошедшего устанавливаются, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.

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