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Станислав Сикорский
17 Апреля, 2018 16:44

Дуров из своего кармана вознаградит администраторов VPN и proxy сервисов за Telegram

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров.
Источник: DixiNews
#блокирвока

#Дуров

#награда
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.

Учредитель проекта Telegram, не так давно заблокированного на территории России, Павел Дуров планирует вознаграждать администраторов сервисов proxy и VPN.

С соответствующей публикацией он выступил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам Дурова, он намерен выплачивать благодаря личным накоплениям гранты в пользу администраторов, борющихся против блокировки мессенджера в РФ.

"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - сообщил Дуров.

Напомним, представители Роскомнадзора в понедельник, 16 апреля, направили операторам связи данные относительно ограничения доступа к Telegram в рамках судебного на то постановления. Запрет связан с отказом руководства мессенджера предоставить ключи для дешифровки данных.

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