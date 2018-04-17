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Станислав Сикорский
17 Апреля, 2018 16:44
Дуров из своего кармана вознаградит администраторов VPN и proxy сервисов за Telegram
Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров.
Источник: DixiNews
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.
Учредитель проекта Telegram, не так давно заблокированного на территории России, Павел Дуров планирует вознаграждать администраторов сервисов proxy и VPN.
С соответствующей публикацией он выступил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам Дурова, он намерен выплачивать благодаря личным накоплениям гранты в пользу администраторов, борющихся против блокировки мессенджера в РФ.
"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - сообщил Дуров.
Напомним, представители Роскомнадзора в понедельник, 16 апреля, направили операторам связи данные относительно ограничения доступа к Telegram в рамках судебного на то постановления. Запрет связан с отказом руководства мессенджера предоставить ключи для дешифровки данных.
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