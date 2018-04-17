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Константин Большаков
17 Апреля, 2018 17:00
В Великобритании рассказали о свойствах вещества, которым отравили Скрипалей
Дом Сергея Скрипаля.
Источник: Skaties.lv
Лондон, 17 Апреля - DIXINEWS.
Заявление сегодня распространило одно из британских министерств.
В министерстве окружающей среды Великобритании заявили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили при помощи жидкого вещества. При этом в ведомстве указывают, что основной источник яда находился непосредственно в доме пострадавших. По крайней мере, именно он рассматривается в качестве основного места, где произошло отравление.
Тем временем Лондон объявил о начале операции по очистке мест, связанных с происшествием в Солсбери. Власти указывают, что все работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Специалисты будут работать сразу в 9 местах. Снесут ли дом Сергея Скрипаля, пока не уточняется.
Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в начале марта в городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в этом РФ, в Москве причастность к произошедшему отрицают. В результате разгорелся дипломатический скандал – Лондон, США и ряд стран выслали российских дипломатов. В России ответили зеркальными мерами.
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