В Великобритании рассказали о свойствах вещества, которым отравили Скрипалей

Заявление сегодня распространило одно из британских министерств.

В министерстве окружающей среды Великобритании заявили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили при помощи жидкого вещества. При этом в ведомстве указывают, что основной источник яда находился непосредственно в доме пострадавших. По крайней мере, именно он рассматривается в качестве основного места, где произошло отравление.

Тем временем Лондон объявил о начале операции по очистке мест, связанных с происшествием в Солсбери. Власти указывают, что все работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Специалисты будут работать сразу в 9 местах. Снесут ли дом Сергея Скрипаля, пока не уточняется.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в начале марта в городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в этом РФ, в Москве причастность к произошедшему отрицают. В результате разгорелся дипломатический скандал – Лондон, США и ряд стран выслали российских дипломатов. В России ответили зеркальными мерами.