В Кремле отреагировали на нежелание Трампа вводить новые санкции

По мнению властей, делать поспешные выводы после слов американского лидера не стоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп временно отказался вводить новые санкции против нашей страны. По словам господина Пескова, в связи с заявлениями американского лидера не стоит делать преждевременных оценок.

- Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях, - подчеркнул Песков.

По его словам, единственными законными санкциями могут быть только те, что одобрены и приняты советом безопасности ООН. Также пресс-секретарь российского лидера назвал введение санкций американской стороной обыденной практикой во внешней политике Белого дома.

Ранее сегодня, напомним, сообщалось, что Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Такое решение глава Белого дома принял после совещания со своими советниками.