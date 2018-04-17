Политика

Константин Большаков
17 Апреля, 2018 15:28

В Кремле отреагировали на нежелание Трампа вводить новые санкции

Кремль.
Источник: Theglobegwu.com
#Кремль

#США

#санкции
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.

По мнению властей, делать поспешные выводы после слов американского лидера не стоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп временно отказался вводить новые санкции против нашей страны. По словам господина Пескова, в связи с заявлениями американского лидера не стоит делать преждевременных оценок.

- Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях, - подчеркнул Песков.

По его словам, единственными законными санкциями могут быть только те, что одобрены и приняты советом безопасности ООН. Также пресс-секретарь российского лидера назвал введение санкций американской стороной обыденной практикой во внешней политике Белого дома.

Ранее сегодня, напомним, сообщалось, что Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Такое решение глава Белого дома принял после совещания со своими советниками.

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