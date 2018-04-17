Путин в разговоре с Меркель раскритиковал атаку на Сирию

Лидеры двух стран провели беседу, главной темой которой стала ситуация в арабской республике.

17 апреля в пресс-службе Кремля сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

В сообщении сказано, что Путин вновь подчеркнул – группа западных стран совершила акт агрессии против Сирии, грубо нарушив нормы международного права, в том числе устав ООН, и нанесла огромный ущерб процессу мирного урегулирования в стране.

Также обе стороны акцентировали важность тщательного и объективного расследования специалистов организации по запрещению химического оружия, которые прибыли в сирийский город Дума, где, по сведениям Запада, войска Башара Асада применили химическое оружие.

- С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, - добавили в Кремле.

Помимо Сирии, Путин и Меркель успели обсудить реализацию проекта «Северный поток – 2». Лидеры стран обменялись вопросами и мнениями по данной теме.

Напомним, коалиция стран запада во главе с США нанесла ракетные удары по Сирии ранним утром 14 апреля. В Москве резко осудили действия Вашингтона, Парижа и Лондона.