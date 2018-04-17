Спорт

Виктория Грей
17 Апреля, 2018 13:45

Международная федерация футбола начала расследование по итогам матча Россия-Франция

Товарищеский матч Россия-Франция.
Источник: rg.ru
#матч

#Россия-Франция
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.

Расследование началось в связи с выкриками с трибун расистского характера.

ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале следственных действий по итогам товарищеского матча между Россией и Францией, который завершился со счётом 1:3 из-за выкриков с трибун болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Смертин Алексей сказал: «ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь РФС готов принять в нём активное участие, в частности, уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам».

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