Сайт Роскомнадзора атаковали после блокировки Telegram

Сегодня веб-портал ведомства испытывает трудности в работе.

Во вторник, 17 апреля, возникли проблемы в работе сайта Роскомнадзора. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews», на текущий момент главная страница портала открывается «через раз». В самом ведомстве пока никак не прокомментировали происходящее.

На недоступность сайта РКН обратили внимание и пользователи Рунета. В частности, в одном из Telegram-каналов сообщается, что неизвестные устроили DDoS-атаку, которая и привела к неполадкам.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал рассылать операторам связи уведомления с требованием заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Представители компании ранее отказались предоставить властям доступ к ключам шифрования.

Кроме того, ведомство начало блокировать IP-адреса, связанные с Telegram. В результате заблокированы были более 2,5 млн адресов, относящихся к Google и Amazon.