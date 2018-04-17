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Константин Большаков
17 Апреля, 2018 12:47
Сайт Роскомнадзора атаковали после блокировки Telegram
Сайт РКН.
Источник: Kazanreporter.ru
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.
Сегодня веб-портал ведомства испытывает трудности в работе.
Во вторник, 17 апреля, возникли проблемы в работе сайта Роскомнадзора. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews», на текущий момент главная страница портала открывается «через раз». В самом ведомстве пока никак не прокомментировали происходящее.
На недоступность сайта РКН обратили внимание и пользователи Рунета. В частности, в одном из Telegram-каналов сообщается, что неизвестные устроили DDoS-атаку, которая и привела к неполадкам.
Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал рассылать операторам связи уведомления с требованием заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Представители компании ранее отказались предоставить властям доступ к ключам шифрования.
Кроме того, ведомство начало блокировать IP-адреса, связанные с Telegram. В результате заблокированы были более 2,5 млн адресов, относящихся к Google и Amazon.
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