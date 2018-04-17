|
Константин Большаков
17 Апреля, 2018 11:39
В Совфеде назвали G7 маргинальной организацией
Совет Федерации.
Источник: Council.gov.ru
Москва, 17 Апреля - DIXINEWS.
Так российские власти отреагировали на требование "Большой семёрки" ответить на вопросы по делу Скрипаля.
"Большая семёрка" - маргинальная организация, ушедшая после создания "Большой двадцатки " в закулисье исторического процесса. По крайней мере, так заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Подобным образом он отреагировал на призывы G7 к России ответить на вопросы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
- Когда в G7 была Россия, там сохранялся некий баланс между Западом и другими государствами, - заявил Климов. - Сейчас там остался клуб традиционных прозападных демократий.
При этом представители Совфеда отметил, что подобные заявления "Большой семёрки" не несут в себе ничего нового или неожиданного. Климов напомнил, что в состав G7 входят страны, которые сразу же поддержали мнение Лондона по поводу дела Скрипалей.
- Если бы за спиной Лондона не стоял Вашингтон, никто бы никакую Британию не поддерживал, - резюмировал Андрей Климов.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Канады распространило заявление от имени G7 с призывом Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия