Дональд Трамп не стал вводить новые санкции против России

Американский президент решил повременить с ограничительными мерами.

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России из-за её поддержки сирийского правительства во главе с Башаром Асадом. Ранее, напомним, посол США в РФ Джон Хантсман и постпред США при ООН Никки Хейли заявляли, что санкции будут введены, и, в частности, это произойдёт в понедельник, 16 апреля. Однако никаких заявлений от американского лидера не последовало.

Как сообщили местные СМИ, напротив, Трамп в ходе заседания совета по национальной безопасности раскритиковал Хейли за поспешные заявления и отметил, что пока не готов вводить новые антироссийские санкции.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон действительно готов одобрить очередные ограничительные меры против РФ, однако лишь в ближайшем будущем.

Америка выступила против России после инцидента в сирийском городе Дума, где, якобы, войска Асада использовали химическое оружие. Москва и Дамаск данную информацию опровергли, однако в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.