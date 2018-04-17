Политика

Константин Большаков
17 Апреля, 2018 09:06

Дональд Трамп не стал вводить новые санкции против России

Белый дом в Вашингтоне.
Источник: Cpanel.selackey.com
#США

#санкции

#Трамп
Вашингтон, 17 Апреля - DIXINEWS.

Американский президент решил повременить с ограничительными мерами.

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России из-за её поддержки сирийского правительства во главе с Башаром Асадом. Ранее, напомним, посол США в РФ Джон Хантсман и постпред США при ООН Никки Хейли заявляли, что санкции будут введены, и, в частности, это произойдёт в понедельник, 16 апреля. Однако никаких заявлений от американского лидера не последовало.

Как сообщили местные СМИ, напротив, Трамп в ходе заседания совета по национальной безопасности раскритиковал Хейли за поспешные заявления и отметил, что пока не готов вводить новые антироссийские санкции.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон действительно готов одобрить очередные ограничительные меры против РФ, однако лишь в ближайшем будущем.

Америка выступила против России после инцидента в сирийском городе Дума, где, якобы, войска Асада использовали химическое оружие. Москва и Дамаск данную информацию опровергли, однако в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян
Москва готовит оперативный ответ на санкции США
В понедельник Америка объявит о новых санкциях против РФ
Читайте в рубрике:
«Большая семёрка» обвинила РФ в отравлении Скрипалей
Цивилев сделает из Кузбасса «регион номер один за Уралом»
Путин и Макрон обсудили ситуацию с сирийской Думой

Новый терминал в аэропорту Симферополь принял первый рейс
Российские депутаты рассказали о ракетном ударе по Сирии
Рев мотора и опасное бездорожье: Ралли-рейд "Золото Кагана" завершился в Астраханской области
По всему миру люди вышли на массовые акции против ударов по Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
5 000 студентов стали первыми посетителями «Волгоград Арена»
Волгоград, 17 Апреля, 09:59.
Стало известно, какая военная техника пройдёт по Волгограду на 9 мая
Екатеринбург, 17 Апреля, 09:47.
В Екатеринбурге анонсировали запуск работы санитарной авиации
Красноярск, 17 Апреля, 09:09.
Мариинский оркестр проведёт благотворительный концерт в Красноярске
Вашингтон, 17 Апреля, 09:06.
Дональд Трамп не стал вводить новые санкции против России
За рубежом, 17 Апреля, 08:46.
«Большая семёрка» обвинила РФ в отравлении Скрипалей
Москва, 16 Апреля, 16:50.
Генпрокуратура осталась недовольна качеством ремонта президентских самолётов
Нижний Новгород, 16 Апреля, 16:18.
Нижегородцы смогут пожаловаться на городских чиновников
Челябинск, 16 Апреля, 15:38.
В экономику Челябинской области заходят китайцы
Российская Федерация, 16 Апреля, 15:34.
Новые детские технопарки появятся в регионах РФ при поддержке федерального бюджета
Москва, 16 Апреля, 15:01.
В "Москва-Сити" появится смотровая площадка на рекордной для Европы высоте
Москва, 16 Апреля, 15:00.
Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия