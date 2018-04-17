«Большая семёрка» обвинила РФ в отравлении Скрипалей

Главы МИД семи стран призвали Москву ответить на обвинения по скандальному делу.

Страны «Большой семёрки» совместно призвали Россию ответить на вопросы, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Канады.

Кроме того, в заявлении канадского МИД сказано, что G7 поддерживают мнение властей Великобритании по поводу причастности Москвы к произошедшему со Скрипалями. В частности, в «Большой семёрке» осудили отказы РФ отвечать на запросы британского правительства.

- Это ещё раз подчёркивает ответственность российской стороны, - заявили в G7. – Призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

Кроме того, руководители МИД стран «Большой семёрки» потребовали от России раскрыть программу «Новичок» специалистам ОЗХО.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта 2018 года. Лондон сразу же обвинил в произошедшем РФ, страны Запада поддержали эту позицию. Скандал привёл к высылке дипломатов с обеих сторон.

В «Большую семёрку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.