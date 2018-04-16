Власть

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 16:50

Генпрокуратура осталась недовольна качеством ремонта президентских самолётов

Лётный отряд "Россия".
Источник: Franciscoavioes.blogspot.ru
#Генпрокуратура

#самолёты

#россия
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.

Как выяснилось, компания, ответственная за контракт, получила нарекания со стороны надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура осталась недовольна тем, как осуществляется ремонт самолётов лётного отряда «Россия», осуществляемый Объединённой авиастроительной корпорацией. Эти воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства.

Как уточняет Коммерсант, у генпрокуратуры после проверки был сразу ряд нареканий к ОАК. В частности, речь идёт о затягивании сроков работ, недостаточном их контроле и началом работ до подписания госконтрактов.

Издание пишет, что с итогами проверки уже ознакомлены в правительстве РФ, однако там решили не принимать поспешных кадровых решений и отказались от мер административного воздействия.

Представители самой ОАК предложили властям перевести самолёты лётного отряда «Россия» на контракты жизненного цикла, чтобы все работы по обслуживанию лайнеров можно было вести в плановом режиме.

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