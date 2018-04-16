Технологии и наука

Станислав Сикорский
16 Апреля, 2018 15:34

Новые детские технопарки появятся в регионах РФ при поддержке федерального бюджета

Детский технопарк "Кванториум".
Источник: DixiNews
#технопарк

#образование

#финансирование
Российская Федерация, 16 Апреля - DIXINEWS.

Правительство Российской Федерации в течение 2018 года непосредственно окажет поддержку 25 регионам в рамках проектов по созданию детских технопарков.

Об этом стало известно из заявления гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгения Зака. Его цитирует "ТАСС". По его словам, восемь научных площадок будут учреждены финансовыми силами регионов. В общей сложности федеральная программа подразумевает выделение двух миллиардов рублей на технопарки "Кванториум".

"В этом году еще 25 регионов уже получили федеральную поддержку, это почти 2 млрд рублей. Соответственно, мы ожидаем как минимум открытие 25 площадок за счет средств федерального бюджета и, по нашим оценкам, порядка восьми площадок будут открыты без участия федерального бюджета", - резюмировал Зак.

Гендиректор Фонда отметил, что к 1 января 2018 года в России начали работу 51 "Кванториум" на территории 37 регионов. В общей сложности 45 тысяч детей стали обучаться в учреждениях на постоянной основе. Накопительный охват аудитории составил примерно 400 тысяч человек.

В технопарках проходит подготовка молодых кадров в разнообразных направлениях, включая робототехнику, проектирование малых спутников Земли, практические принципы работы лазерных технологий, моделирование беспилотных объектов и многие другие.

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