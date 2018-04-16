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Константин Большаков
16 Апреля, 2018 15:00
Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян
Аркадий Дворкович.
Источник: life.ru
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.
Ответные меры на санкции США уже активно разрабатываются российскими властями.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире федерального телеканала Россия 24 рассказал о последствиях контрсанкций для жителей нашей страны. По словам чиновника, ответные меры на американские ограничения не должны повредить российской экономике.
Дворкович пояснил, что власти намереваются принимать лишь те меры, которые совпадают с отечественными интересами. Россия не собирается вредить себе, собственному производству или нашей конкурентоспособности, заверил вице-премьер.
- Есть чувствительные сферы, где мы сейчас закупаем продукцию, например, программное обеспечение, - добавил Аркадий Дворкович, говоря о том, что правительство будет оценивать риски введения контрсанкций для отдельных направлений нашей экономики.
Напомним, в понедельник, 16 апреля, в Вашингтоне пообещали озвучить новые санкции в отношении РФ из-за поддержки Москвой сирийского правительства во главе с Башаром Асадом. В ответ на это российские власти заявили, что готовы моментально предпринять ответные шаги.
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