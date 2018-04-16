Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян

Ответные меры на санкции США уже активно разрабатываются российскими властями.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире федерального телеканала Россия 24 рассказал о последствиях контрсанкций для жителей нашей страны. По словам чиновника, ответные меры на американские ограничения не должны повредить российской экономике.

Дворкович пояснил, что власти намереваются принимать лишь те меры, которые совпадают с отечественными интересами. Россия не собирается вредить себе, собственному производству или нашей конкурентоспособности, заверил вице-премьер.

- Есть чувствительные сферы, где мы сейчас закупаем продукцию, например, программное обеспечение, - добавил Аркадий Дворкович, говоря о том, что правительство будет оценивать риски введения контрсанкций для отдельных направлений нашей экономики.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в Вашингтоне пообещали озвучить новые санкции в отношении РФ из-за поддержки Москвой сирийского правительства во главе с Башаром Асадом. В ответ на это российские власти заявили, что готовы моментально предпринять ответные шаги.