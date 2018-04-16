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Константин Большаков
16 Апреля, 2018 13:25
Блокировка Telegram на территории России началась
Telegram.
Источник: Droidbug.com
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.
Мобильным операторам передаются предписания о блокировке мессенджера.
В понедельник, 16 апреля, в России начали блокировать мессенджер Павла Дурова Telegram. Как сообщил корреспондент ИА DixiNews со ссылкой на заявление представителей Роскомнадзора, операторам связи разосланы соответствующие предписания.
Адрес веб-версии Telegram уже внесён в список запрещённых сайтов РКН, однако СМИ сообщают, что мобильное приложение и десктопная версии пока что работают. По последней информации, проблемы с доступом к мессенджеру испытывают абоненты крупнейших мобильных операторов – МТС, Мегафон, Билайн и Yota.
В свою очередь на этом Роскомнадзор останавливаться не собирается. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова, РКН уже начал «юридически значимую переписку» с магазинами приложений с требованием удалить Telegram.
В пресс-службе Кремля, руководитель которой Дмитрий Песков активно пользовался мессенджером для общения с журналистами, решили перейти на использование ICQ, некогда популярного приложения для общения. Как пишет РБК, Песков ранее рассказывал, что установил «аську» и тестирует её. По всей видимости, Кремлю программа понравилась.
Иск о блокировке Telegram на территории РФ был удовлетворён Таганским районный судом города Москвы в пятницу, 13 апреля. Представители мессенджера отказались предоставить властям доступ к ключам шифрования, что послужило причиной запрета программы.
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