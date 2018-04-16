Блокировка Telegram на территории России началась

Мобильным операторам передаются предписания о блокировке мессенджера.

В понедельник, 16 апреля, в России начали блокировать мессенджер Павла Дурова Telegram. Как сообщил корреспондент ИА DixiNews со ссылкой на заявление представителей Роскомнадзора, операторам связи разосланы соответствующие предписания.

Адрес веб-версии Telegram уже внесён в список запрещённых сайтов РКН, однако СМИ сообщают, что мобильное приложение и десктопная версии пока что работают. По последней информации, проблемы с доступом к мессенджеру испытывают абоненты крупнейших мобильных операторов – МТС, Мегафон, Билайн и Yota.

В свою очередь на этом Роскомнадзор останавливаться не собирается. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова, РКН уже начал «юридически значимую переписку» с магазинами приложений с требованием удалить Telegram.

В пресс-службе Кремля, руководитель которой Дмитрий Песков активно пользовался мессенджером для общения с журналистами, решили перейти на использование ICQ, некогда популярного приложения для общения. Как пишет РБК, Песков ранее рассказывал, что установил «аську» и тестирует её. По всей видимости, Кремлю программа понравилась.

Иск о блокировке Telegram на территории РФ был удовлетворён Таганским районный судом города Москвы в пятницу, 13 апреля. Представители мессенджера отказались предоставить властям доступ к ключам шифрования, что послужило причиной запрета программы.