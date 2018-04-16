Власть

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 13:25

Блокировка Telegram на территории России началась

Telegram.
Источник: Droidbug.com
#телеграм

#соцсети

#Роскомнадзор
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.

Мобильным операторам передаются предписания о блокировке мессенджера.

В понедельник, 16 апреля, в России начали блокировать мессенджер Павла Дурова Telegram. Как сообщил корреспондент ИА DixiNews со ссылкой на заявление представителей Роскомнадзора, операторам связи разосланы соответствующие предписания.

Адрес веб-версии Telegram уже внесён в список запрещённых сайтов РКН, однако СМИ сообщают, что мобильное приложение и десктопная версии пока что работают. По последней информации, проблемы с доступом к мессенджеру испытывают абоненты крупнейших мобильных операторов – МТС, Мегафон, Билайн и Yota.

В свою очередь на этом Роскомнадзор останавливаться не собирается. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова, РКН уже начал «юридически значимую переписку» с магазинами приложений с требованием удалить Telegram.

В пресс-службе Кремля, руководитель которой Дмитрий Песков активно пользовался мессенджером для общения с журналистами, решили перейти на использование ICQ, некогда популярного приложения для общения. Как пишет РБК, Песков ранее рассказывал, что установил «аську» и тестирует её. По всей видимости, Кремлю программа понравилась.

Иск о блокировке Telegram на территории РФ был удовлетворён Таганским районный судом города Москвы в пятницу, 13 апреля. Представители мессенджера отказались предоставить властям доступ к ключам шифрования, что послужило причиной запрета программы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Отказ Дурова дать ключи шифрования назвали в Госдуме «уловкой от лукавого»
В России заблокировали Telegram за 1 час
Telegram могут заблокировать в России 13 апреля
Читайте в рубрике:
Генпрокуратура осталась недовольна качеством ремонта президентских самолётов
Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян
Госдума обсудит ответные санкции против США

На трех новых стадионах ЧМ-2018 прошли тестовые матчи
Новый терминал в аэропорту Симферополь принял первый рейс
Путешественник отправился в конный поход по городам ЧМ-2018
Безрецептурные лекарства в России станут дешевле
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура осталась недовольна качеством ремонта президентских самолётов
Нижний Новгород, 16 Апреля, 16:18.
Нижегородцы смогут пожаловаться на городских чиновников
Челябинск, 16 Апреля, 15:38.
В экономику Челябинской области заходят китайцы
Российская Федерация, 16 Апреля, 15:34.
Новые детские технопарки появятся в регионах РФ при поддержке федерального бюджета
Москва, 16 Апреля, 15:01.
В "Москва-Сити" появится смотровая площадка на рекордной для Европы высоте
Москва, 16 Апреля, 15:00.
Дворкович рассказал о последствиях контрсанкций для россиян
Уфа, 16 Апреля, 14:28.
Мэрия Уфы запустит дополнительные автобусы на Радоницу
Пермь, 16 Апреля, 14:06.
В Перми перед судом предстанет заказчик убийства
Воронеж, 16 Апреля, 14:03.
Губернатор Воронежа и глава МЧС осмотрели затопленные территории
Челябинск, 16 Апреля, 13:45.
В Миассе умерла пятимесячная девочка
Москва, 16 Апреля, 13:25.
Блокировка Telegram на территории России началась
Самара, 16 Апреля, 13:11.
Озвучена дата первого мероприятия на «Самара-Арене»
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия