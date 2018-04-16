Криминал

Виктория Грей
16 Апреля, 2018 12:25

На бывшего начальника УМВД по Томской области завели два уголовных дела

Игорь Митрофанов.
Источник: news.vtomske.ru
#начальникМВД

#уголовныедела

#Томск
Томск, 16 Апреля - DIXINEWS.

Игорь Митрофанов был отправлен в отставку приказом президента России ещё в июне 2016 года.

Пресс-служба УФСБ по Томской области сообщает, что против бывшего начальника томского МВД генерал-майора Игоря Митрофанова возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в «получение взятки в особо крупном размере» и «мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения».

Следствием установлено, что Митрофанов обещал не привлекать к ответственности одного из томских предпринимателей за незаконную банковскую деятельность, если тот сделает ему скидку в 1,7 миллионов рублей на покупку четырёх автомобилей. Также бывший начальник предоставил в пенсионный фонд недостоверные сведения, в результате чего ему была выплачена пенсия с переплатой в 180 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

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