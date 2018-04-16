Политика

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 12:09

Москва готовит оперативный ответ на санкции США

Сергей Рябков.
Источник: Argumenti.ru
#санкции

#США

#МИД
Москва, 16 Апреля - DIXINEWS.

Депутатам предстоит оперативно рассмотреть и принять новый закон.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва подготовит оперативный ответ на новые санкции США. О них Вашингтон намеревается объявить сегодня, 16 апреля. Как заявил Рябков, законопроект об ответных санкциях против США, находящийся на рассмотрении в Государственной думе, будет принят оперативно.

- Думаю, график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать, - заявил РИА Новости Рябков, добавив, что ситуация требует динамичного реагирования и энергичных усилий со стороны российской власти.

В свою очередь в Совете Федерации заявили, что ответные меры РФ в отношении США должны быть взвешенными и продуманными. Так, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что «мы не можем принять законопроект об ответных мерах в течение суток, поскольку это будет говорить о несолидности нашего подхода и о неглубоком изучении ситуации».

- Уже идёт работа в нулевом чтении, подключается Совет Федерации. Господин Дворкович сказал совершенно правильно: наша позиция должна быть взвешенной. Но больше реверансов в сторону США мы не будем делать, ответ будет жёстким, - заявил Джабаров.

Также представитель Совета Федерации подчеркнул, что главная задача властей – развитие экономики, следовательно, в текущей ситуации все силы должны быть брошены на решение внутриполитических вопросов.

Напомним, США решили ввести очередные санкции против РФ из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.

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