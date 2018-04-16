Политика

Константин Большаков
16 Апреля, 2018 10:19

Цивилев сделает из Кузбасса «регион номер один за Уралом»

Администрация Кемеровской области.
Источник: Skpkuzbass.ucoz.ru
#Кузбасс

#Цивилев

#Зимняявишня
Кемерово, 16 Апреля - DIXINEWS.

Чиновник уже уволил своих заместителей, чтобы собрать новую команду управленцев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку сразу четырёх своих заместителей. Как сообщили в администрации региона, от своих должностей освобождены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов.

Известно, что Кожевин координировал работу правоохранительных органов и органов военного управления, Цой занимался вопросами здравоохранения, Жидкова следила за порядком в агропроме региона, а Кудряшов отвечал за жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.

Помимо вышеуказанных чиновников, свои обязанности сложили управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и руководитель отдела по профилактике коррупционных и иных нарушений Дмитрий Макеев.

По задумке Цивилева, пишут РИА Новости, увольнения последовали в связи с началом реорганизации системы управления администрации Кузбасса. В случае успеха, Кемеровская область должна стать регионом номером один за Уралом.

Оставшиеся на своих постах замы Цивилева с понедельника, 16 апреля, становятся исполняющими обязанности. Окончательный состав помощников губернатор утвердит после формирования нового состава коллегии администрации Кемеровской области.

Напомним, Сергей Цивилев занял место главы Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева. Это случилось незадолго после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.

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